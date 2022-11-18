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Новую трамвайную ветку в Набережных Челнах построят в два этапа

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Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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Строительство новой трамвайной ветки в Набережных Челнах (Татарстан), которая свяжет Замелекесье с поселком ГЭС, пройдет в два этапа. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замруководителя исполкома города Илья Зуев.

Согласно проекту, ветка пройдет по Сармановскому тракту, проспекту Фоменко, Казанскому проспекту, а затем выйдет на проспект Мусы Джалиля. Первый этап предусматривает строительство 10,228 км путей в обе стороны.

По словам Ильи Зуева, документация по первому этапу уже прошла госэкспертизу. По оценкам прошлого года, на реализацию необходимо 1,3 млрд рублей. Сейчас власти определяют источник финансирования. Как отмечает ИА «Татар-информ», обновление подвижного состава в данную сумму не входит.

Второй этап пока находится на госэкспертизе, определяется сметная стоимость строительства. Известно, что протяженность участка составит 3,54 км.

Строительство новой трамвайной ветки обеспечит транспортную доступность для жителей строящегося микрорайона Замелекесье и поселка ЗЯБ в районы Сидоровки, ГЭС и новой части города.

«В Замекесье в ближайшее время будет проживать до 60 тыс. жителей. Конечно, нужно обеспечение доступного транспорта, трамвай отвечает всем требованиям безопасности и удобства», — прокомментировал первый замглавы исполкома.

16 ноября сообщалось, что новая трамвайная ветка может появиться в Челябинске. Предполагается, что пути протяженностью 4,2 км свяжут Советский и Ленинский районы. 24 ноября в городе пройдут общественные слушания по проекту планировки новой трамвайной линии.

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