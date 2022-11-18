Знакомый рассказал о погибшей при пожаре в Башкирии многодетной семье

Погибшие в пожаре в Башкирии были старательными людьми и переживали за будущее своих детей. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал знакомый погибших «Газете.Ru».

«Они люди старательные, всегда работали, жили будущим — старались двигаться вперед, старались за свое и будущее детей, старались жить. Воспитывали своих и приемных детей, сколько — не знаю», — сказал он.

По его словам, отец семейства занимался пассажирскими перевозками, никогда не зависел от алкоголя.

«В общем, я их знаю как приличных, добродушных людей», — подчеркнул знакомый семьи.

В ночь на 18 ноября в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел пожар в квартире двухквартирного дома. В результате погибла семья с пятью детьми. Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро детей, двоих из них спас отец. Однако спасти свою жизнь и остальных членов семьи он не смог.

Следственное управление СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту гибели людей в пожаре. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.