Три человека пострадали при пожаре в котельной в ХМАО

Три человека получили травмы в результате пожара в модульной котельной в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ). Подача отопления и горячей воды была приостановлена.

Инцидент произошел в частной котельной. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 20 кв. м. Из здания эвакуировали двух человек, сообщает ИА «Ура.ру». В тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.

Трое пострадавших обратились в больницу за медицинской помощью. Они получили незначительные ожоги конечностей.

В связи с происшествием была временно приостановлена подача горячей воды и теплоснабжения. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в больнице во Владивостоке. Из учреждения эвакуировали 120 человек.