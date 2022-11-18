Поезда из Сыктывкара в Петербург будут ходить через день

Поезда из Сыктывкара в Санкт-Петербург будут ходить через день. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на новый график движения на 2022–2023 годы.

«Поезд № 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург в настоящее время назначается по некоторым дням. С 11 декабря он будет в городе Микунь объединяться с поездом № 77/78 Воркута – Санкт-Петербург, который курсирует через день», — говорится в материале.

Также сообщается, что состав, следующий из Сыктывкара в Кослан, будет находиться в пути на 13 минут меньше.

Новый график будет действовать в течение года.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что снег, выпавший в столичном регионе, не повлиял на график движения поездов Московского железнодорожного узла (Мосузел). В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов.