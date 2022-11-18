Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Россияне начали массово продавать квартиры с новым ремонтом
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд
Политика
В Госдуме отвергли призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС
Армия
Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Экономика
Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября
Мир
В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране
Мир
Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с РФ
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Politico сообщила о заморозке ЕС российских активов на €68 млрд
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за конструктивную позицию по зерновой сделке

Поезда из Сыктывкара в Петербург будут ходить через день

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поезда из Сыктывкара в Санкт-Петербург будут ходить через день. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на новый график движения на 2022–2023 годы.

«Поезд № 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург в настоящее время назначается по некоторым дням. С 11 декабря он будет в городе Микунь объединяться с поездом № 77/78 Воркута – Санкт-Петербург, который курсирует через день», — говорится в материале.

Также сообщается, что состав, следующий из Сыктывкара в Кослан, будет находиться в пути на 13 минут меньше.

Новый график будет действовать в течение года.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что снег, выпавший в столичном регионе, не повлиял на график движения поездов Московского железнодорожного узла (Мосузел). В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022