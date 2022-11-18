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Бюсты Максима Горького и Льва Толстого отреставрируют в Казани

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В Казани объявили о поиске подрядчиков, которые отреставрируют бюсты писателей Максима Горького и Льва Толстого. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на опубликованные на портале госзакупок тендеры.

Бронзовый бюст Максима Горького расположен на пересечении одноименной улицы и улицы Курашева. На нем имеется факсимильная подпись писателя, окрашенная золотом. Установка была произведена в 1950 году.

Сейчас состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. У бюста отсутствует отмостка, присутствуют сколы. Завершить реставрационные работы планируется до конца марта 2023 года.

Бюст Льва Толстого установлен в 1949 году в центре сквера на улице Карла Маркса. Он также выполнен из бронзы. В ходе обследования специалисты выявили дефекты камня по стыковочным швам и отсутствие отмостки.

Общую стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия оценили почти в 3,9 млн рублей. Точная стоимость станет известна после определения подрядчиков.

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