Участок трассы перекрыли под Тверью

Под Тверью перекрыли участок трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом в пятницу, 18 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на ФКУ упрдор «Россия».

Длина перекрытого участка составляет 3 км. Открыт объезд через деревню Пуково.

Издание напоминает, что на бежецком направлении строят автомобильную развязку.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) завершили капитальный ремонт Игнатьевского шоссе. Работы выполнены от улицы Дорожников в сторону Мухина.