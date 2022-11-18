В Орле вырастет плата за проезд в общественном транспорте

В Орле с 1 декабря повысят плату за проезд в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на администрацию города.

Повышение оплаты поможет перевозчикам компенсировать возросшие затраты на обслуживание машин. Отмечается, что парки заявили о росте трат на шины, закупку новой техники и на ее обслуживание. Также выросли расходы на горюче-смазочные материалы.

Сейчас стоимость проезда составляет 20 рублей по безналичному расчету и 23 рубля при оплате наличными. С 1 декабря за проезд придется заплатить 22 рубля по безналу и 25 рублей наличными.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что с 1 декабря в Тамбовской области вырастет плата за проезд в общественном транспорте. До этого проезд в регионе дорожал в августе 2019 года. Тогда же была введена и безналичная оплата.