Поголовье крупного рогатого скота выросло в Удмуртии в 2022 году

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Удмуртии за первые десять месяцев 2022 года. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Ольгу Абрамову.

На текущий момент поголовье превышает 298,2 тыс. животных. Стадо прибавило 1469 голов с начала года. Всего родилось 106,2 тыс. телят, в среднем за два месяца жизни они прибавляли в весе по 763 г.

Коровы дали 752,4 тыс. т молока. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года надои увеличились на 5%. Максимальный суточный удой на одну корову в хозяйствах Воткинского и Вавожского районов составил 26 л.

Ранее сообщалось, что производство животноводческой продукции выросло в Рязанской области. За восемь месяцев фермы, подворья и предприятия произвели больше 67 тыс. т мяса.