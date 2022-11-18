Брянск на два дня останется без троллейбусов
В предстоящие выходные — 19 и 20 ноября — в Брянске будет остановлена работа троллейбусов. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Меры связаны с модернизацией всех тяговых подстанций. Их полностью отключат от питания.
На троллейбусные маршруты выедут автобусы № 1, 9 и 11. Расписание их движения можно увидеть на сайте МУ БГПАТП.
В понедельник, 21 ноября, работа троллейбусов в городе будет возобновлена.
Ранее, 14 ноября, сообщалось, что для Красноярска планируют закупить три новых троллейбуса. Сейчас власти ищут подрядную организацию, которая поставит транспорт в город.