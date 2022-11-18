Политолог объяснил возведение Украиной забора на границе с Белоруссией

Украина показывает единение с Польшей, возводя бетонный забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Об этом 18 ноября «Известиям» заявил политолог Александр Асафов.

«Дело не только в построении таких укреплений, а еще и в том, что украинские военные, например, взорвали все мосты в нескольких районах, которые связывали Украину и Белоруссию. И теперь движение затруднено. У этого явления есть несколько обстоятельств. Безусловно, это попытка походить на своего нового старшего брата — Польшу», — сказал Асафов.

Политолог также отметил, что это является попыткой украинских властей направить «недружественные сигналы» президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Но по большей части это демонстративный жест, связанный с демонстрацией политического единства с Польшей», — заключил Асафов.

16 ноября председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении. Он также указал на усилия Украины по наращиванию прикрытия границы инженерными заграждениями.

12 ноября в погранкомитете республики заявили, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Отмечалось, что помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, устанавливаются мины и на зеленой границе.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

В конце октября Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».