В Кремле прокомментировали призыв МАГАТЭ к РФ покинуть ЗАЭС

Россия продолжит общение с МАГАТЭ по вопросам Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в пятницу, 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв организации в России покинуть Запорожскую АЭС.

«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — сказал Песков.

Ранее в пятницу депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России и любые претензии на нее несостоятельны.

Накануне, 17 ноября, совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена «серьезная озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах». При этом в резолюции не уточняется, кто ведет данные обстрелы, хотя Москва предоставляла доказательства ударов ВСУ.

Днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Он отметил, что считает «абсолютно реалистичным» план по ее созданию.

14 ноября Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС вызывает всё большее беспокойство. Он заявил о перебоях с внешним электроснабжением, которые происходят с периодичностью раз в три дня.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».