В Тюмени достроили один из самых больших в регионе детсадов
В Тюмени завершили строительство одного из самых больших в регионе детских садов. Он сможет принять 550 воспитанников, сообщает региональный Госстройнадзор.
Детсад возвели в микрорайоне Ямальский-2. Застройщику уже выдали заключение о соответствии объекта требованиям, прописанным в проектной документации.
«Здесь установили беседки для каждой группы и необходимые малые архитектурные формы. Сейчас идет укомплектование детского сада мебелью и оборудованием», — рассказала инспектор Госстройнадзора по области Анна Лыгач.
Как уточняет Megatyumen.ru, в здании разместят корпус № 3 детсада № 95. Объект рассчитан на одновременное пребывание 550 дошкольников. Дата открытия корпуса не называется.