В Орловской области обезвредили артснаряд времен ВОВ

В Орловской области спасатели изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Кромском районе региона. На место выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Они уничтожили артснаряд.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что больше 4 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна бухты Гильзовой в Севастополе в 2022 году. Работы по разминированию акватории завершены.