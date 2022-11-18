Больше 23 млн рублей потратили на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле
Администрация Нижнего Тагила потратила свыше 23 млн рублей на содержание кладбищ с начала 2022 года. Часть средств пошла на создание новых мест захоронений.
По данным «ТагилСити.Ру», общий объем финансирования на год составляет 55,7 млн рублей, освоение финансирования продолжается. 21,8 млн рублей направили на содержание мест захоронений и обустройство мемориалов. 633 тыс. рублей направили на второй этап строительства кладбища «Центральное-1».
Еще 668 тыс. рублей потратили на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению. 22 тыс. рублей потратили на установку мемориальных знаков на воинских захоронениях.
Ранее сообщалось, что в Рязани на новом кладбище выделили 642 места под воинские захоронения.