Автомобиль протаранил магазин в Санкт-Петербурге

Автомобиль протаранил мясной магазин в Осиновой Роще в Выборгском районе в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. Как рассказали местные жители, у водителя машины был гипс на ноге, он перепутал педали газа и тормоза, что стало причиной инцидента.

В результате аварии пострадала женщина. Другие подробности не приводятся.

13 ноября на внешней стороне 69-го км МКАД столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.