Автомобилисту вынесли приговор за наезд на женщину на переходе в Тюмени

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор автомобилисту, по вине которого женщина-пешеход получила тяжелые травмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Авария произошла 31 июля 2022 года на улице Доронина. Установлено, что 68-летний водитель Hyundai Solaris превысил скорость и допустил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, множеством переломов, ссадин и гематом, пишет портал «Наш город». Ее травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Автомобилист признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации в размере 250 тыс. рублей.