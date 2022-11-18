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В Кремле выразили сожаление из-за недопуска РФ к расследованию по MH17

Песков: Кремль по-прежнему сожалеет, что Россия не была допущена к расследованию по MH17
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Кремль сожалеет в связи с тем, что Россия не смогла стать частью расследования, которое проводилось по делу о крушении самолета MH17. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь очень важный основной посыл: мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому расследованию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования. Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ», — подчеркнул представитель Кремля.

Днем ранее Гаагский суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и приговорил их к пожизненному заключению.

Защита Олега Пулатова, проходящего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором. Он был единственным из обвиняемых, у кого была защита. Его интересы отстаивали два голландских адвоката. У остальных фигурантов дела возможности защищаться не было.

Первый уполномоченный при ЕСПЧ Павел Лаптев заявил «Известиям», что решение Гаагского суда по MH17 в определенной степени является заговором против России. Он также расценивает недопуск России к расследованию как нарушение принципа доступа к правосудию.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение Гаагского суда является политизированным.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» назвал решение Гаагского суда необъективным и предвзятым. По его мнению, решение больше несет политический характер, чем правовой.

Как отметил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отставке Анатолий Ковлер, недопуск России к расследованию по делу о крушении самолета является главным дефектом процесса. По его мнению, нельзя говорить о справедливом судебном разбирательстве, если какая-либо заинтересованная сторона уголовного процесса не представлена.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

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