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В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине

Песков о желании Берлускони стать посредником по Украине: РФ приветствует любые мирные инициативы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabrizio Corradetti
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Россия приветствует любые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 18 ноября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о планах бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони усадить Москву и Киев за стол переговоров.

«Путин неоднократно говорил, мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворческом. А что касается заманивания, лучше куда-нибудь заманить президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Берлускони «заманить» Путина на переговоры.

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Как накануне сообщил британский журнал The Spectator, Берлускони считает, что может организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом. По словам замминистра культуры Италии Витторио Згарби, политик хочет сделать это, не подорвав позиций НАТО и «войти в учебники истории в качестве всемирного героя».

Ранее, 16 ноября, Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией. По его мнению, диалог не должен проходить «за кулисами».

Комментируя это заявление, Песков отмечал, что у украинских визави семь пятниц на неделе — то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, то принимают закон, который запрещает вести переговоры, то говорят, что хотят публичного диалога. Он напомнил, что позиция РФ по переговорам не менялась, но Киев сам от них отказался.

31 октября Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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