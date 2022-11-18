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81-летняя петербурженка стала самой возрастной участницей ЕГЭ в 2022 году

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81-летняя жительница Санкт-Петербурга стала самой возрастной участницей ЕГЭ в 2022 году. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Рособрнадзора Игоря Круглинского.

По его словам, всего в этом году ЕГЭ сдавали 211 человек старше 50 лет. Некоторые из них были зачислены в вузы.

Как уточняет 78.ru, участниками ЕГЭ в том числе стали 72-летний москвич и 71-летняя жительница Калининградской области.

Ранее стало известно, что Министерство образования и науки РФ утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы на 2023/24 учебный год по основным общеобразовательным предметам. Так, по русскому языку, литературе и географии минимальный балл составит 40, по математике, физике, химии и биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

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