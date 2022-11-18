В Кремле рассказали о роли Запада в переговорах с Украиной

Укрепляющим элементом общения с Украиной мог бы быть разговор с Западом, так как поступающие оттуда директивы Киев скрупулезно выполняет. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что России не о чем говорить с США по Украине.

По его словам, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Украины весьма изменчива.

«Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал Песков.

Ранее в этот день Рябков заявил, что у России и США радикально противоположные позиции по Украине, поэтому Москве не о чем говорить с Вашингтоном по этой теме.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. При этом РФ ранее не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с РФ, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях. Он заявил, что США помогают Украине поставить себя в наилучшую позицию на поле боя.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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