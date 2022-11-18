Песков назвал голословными слухи о разделении в РФ семей беженцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 18 ноября, что ему неизвестно о случаях разделения родителей с детьми, которые были вывезены в РФ.

Так он прокомментировав реплику журналистов о том, что 11 тыс. украинских детей были эвакуированы РФ.

«Мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями, надо смотреть каждый отдельный случай. Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых не оказалось рядом родителей. Такие заявления абсолютно голословны», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что каждым случаем с детьми, у которых не осталось родителей, занимается уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле не согласны с позицией Киева, который называет это депортацией.

26 октября Львова-Белова рассказала, что почти 350 детей-сирот из Донбасса удалось устроить в приемные семьи в 16 регионах России. Она подчеркнула, что это та категория детей, которую практически невозможно было обустроить на территориях, — это большие семейные группы, в которых еще есть дети с инвалидностью.

16 сентября Львова-Белова рассказала «Известиям», как в России выбирают новые семьи детям-сиротам из Донецкой Народной Республики (ДНР).

21 апреля омбудсмен сообщила, что в Россию с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.