Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Оренбуржье

Автомобиль «Лада Ларгус» совершил опрокидывание на трассе в Оренбургской области. Четыре человека получили травмы.

Авария произошла на автодороге Оренбург — Бузулук под Новосергиевкой. 57-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет. Во время ДТП машина опрокинулась, пишет РИА «Оренбуржье».

В машине находились четыре пассажира, все они пострадали. Двух потерпевших госпитализировали, еще двоим медицинская помощь была оказана на месте. В момент аварии все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, уточняет «Урал56.ру».

Ранее в этот день сообщалось об опрокидывании автомобиля в притоку реки Катунь в Республике Алтай. Водитель погиб на месте. Установлено, что у автомобилиста не было права управления транспортными средствами.