Названа стоимость строительства второго этапа новой объездной Симферополя

Строительство второго этапа новой объездной крымского Симферополя — дороги Донское – Перевальное, обойдется в 15,1 млрд рублей. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на соответствующее распоряжение о выборе подрядчика.

«Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту <...> с ценой контракта 15 142 248 010 рублей», — приводит агентство текст документа.

Планируется, что работы будут выполнены до конца 2025 года.

Как уточняет агентство, протяженность второго этапа — примерно 9,4 км. Начало дороги — у границы поселка Заречное, ее конец — на выезде из Перевального. Расчетная скорость движения — около 100 км/ч.

Длина первого этапа — 15,8 км. Он проходит от границы Донского до границы Заречного. Работа по строительству первого этапа уже идет. Его стоимость составляет 15,9 млрд рублей.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) завершили капитальный ремонт Игнатьевского шоссе. Работы выполнены от улицы Дорожников в сторону Мухина.