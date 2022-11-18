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В ФРГ заверили, что останки советских солдат не делят на русских и украинцев

Народный союз Германии о предложении делить останки советских солдат на русских и украинцев: было неверное толкование
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Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Jerzy Dabrowski
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Народный союз Германии (НСГ) ухаживает за захоронениями советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, невзирая на их национальное происхождение. Об этом сказано в пресс-релизе НСГ, поступившем в распоряжение «Известий» 18 ноября.

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Ранее газета Zeit сообщала, что немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга предложила при уходе за воинскими захоронениями делить советских солдат по национальному признаку — на русских и украинцев.

Генеральный секретарь НСГ Дирк Бакен подчеркнул, что «здесь возможно неверное толкование». По его словам, Народный союз Германии ухаживает за всеми воинскими захоронениями «с неизменной тщательностью — независимо от происхождения захороненных там людей».

«Уход за могилами почти 2,8 млн погибших и умерших на войне людей на более чем 830 кладбищах в 46 странах мира является для нас одновременно задачей и поручением, которые мы выполняем, не жалея сил и не делая различий. <…> За каждой могилой стоит человеческая судьба, жизнь человека, которая, как правило, была непродолжительной и часто была прервана насилием и войной», — сказал он.

4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом.

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