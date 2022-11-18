Мороз до -20 градусов прогнозируют в Башкортостане

Синоптики предупредили о похолодании до –20 градусов на территории Башкортостана. Погодные условия изменятся в связи со смещением атмосферного фронта.

19 ноября в ночные часы температура опустится до –10 градусов. В дневные часы ожидается 0…–5 градусов.

Согласно прогнозам, существенное похолодание ожидается к 20 ноября. Дневная температура будет составлять –3…–8 градусов. При прояснениях в ночные часы вероятны заморозки –15…–20 градусов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

16 ноября в Усть-Алданском районе Якутии отменили занятия для учеников 1–5-х классов в связи с морозами. Температура воздуха опустилась до –47 градусов.