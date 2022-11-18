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В Госдуме отвергли призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России и любые претензии на нее несостоятельны. Таким образом 18 ноября он прокомментировал призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к РФ покинуть ЗАЭС.

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«В МАГАТЭ лучше бы потребовали от Киева прекратить обстрелы Запорожской области, а также перестать шантажировать мир ядерной угрозой», — сказал парламентарий «РИА Новости».

17 ноября совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена «серьезная озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах». При этом в резолюции не уточняется, кто ведет данные обстрелы.

Ранее, 16 ноября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Он отметил, что считает «абсолютно реалистичным» план по ее созданию.

14 ноября Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС вызывает всё большее беспокойство. Он заявил о перебоях с внешним электроснабжением, которые происходят с периодичностью раз в три дня.

3 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Уточнялось, что российские спецслужбы совместно с Росгвардией установили, что средства массового поражения завезли на территорию АЭС бойцы нацгвардии Украины за несколько дней до перехода станции под охрану РФ.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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