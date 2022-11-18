В США напомнили о пятой статье НАТО из-за инцидента с ракетой в Польше

Ведущий американской сатирической телепередачи The Daily Show Тревор Ноа в шутку заявил, что после инцидента с ракетой в Польше НАТО должно начать войну с Украиной.

«НАТО признало, что ракеты, которые ударили по Польше, не были запущены Россией. Хорошая новость: теперь альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должно воевать с Украиной. А что? Правила есть правила», — сказал он в выпуске программы, вышедшей 17 ноября.

В пятой статье устава НАТО закреплен принцип коллективной обороны, в соответствии с которым нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех его участников.

15 ноября минимум одна ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности российских вооруженных сил к произошедшему. Там заявили, что обломки обнаруженных в Польше ракет идентифицированы по фото как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). К аналогичным предварительным выводам пришли и в НАТО, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.