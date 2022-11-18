Судам запретили выходить в море возле Териберки

Режим повышенной готовности ввели в Териберке и Ура-Губе в Мурманской области. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на администрацию Кольского района.

Согласно постановлению, режим подразумевает ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Запрет будет действовать до конца суток 19 ноября.

Администрациям поселений рекомендовано организовать патрулирование акватории в местах выхода рыбаков в море.

В администрации Кольского района также рассказали, что с начала 2022 года в муниципалитете погибли пять человек, еще шестерых удалось спасти. В основном причиной происшествий с маломерными судами становился выход в море в сложных гидрометеорологических условиях и опасные маневры.