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Эксперт предупредила об опасности поиска хозяина потерянной банковской карты

Эксперт Солдатова призвала не пытаться самостоятельно найти владельца потерянной банковской карты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова посоветовала не пытаться самостоятельно найти владельца чужой пластиковой карты.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 18 ноября, она отметила, что при находке карты лучше сообщить об этом в банк, который ее выпустил. Сотруднику финансовой организации следует объяснить ситуацию и продиктовать номер карты.

«Таким образом вы сообщите в банк о том, что карта скомпрометирована. Она будет заблокирована и перевыпущена для владельца. Старую карту можно сдать в отделение банка или уничтожить, разрезав вдоль магнитной полосы», — рассказала Солдатова.

Искать владельца карты самостоятельно не стоит, поскольку можно получить необоснованные обвинения в воровстве или мошенничестве.

«Как минимум — потратите время и нервы, максимум — будете вынуждены объясняться с сотрудниками полиции», — предупредила Солдатова.

Она отметила, что не стоит пытаться снять деньги с чужой карты или оплатить покупки, поскольку такие действия будут квалифицированы как кража денег с карты.

17 ноября эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско прокомментировал новый способ хищения денег с банковских карт, когда мошенники просят потенциальную жертву перевести деньги на собственный счет в другом банке, а потом крадут их.

По словам эксперта, злоумышленники действуют в зависимости от того, как жертва реагирует на их указания. Он напомнил, что если кто-то звонит и просит перевести деньги на другой счет, — это мошенники, отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) рассказали «Известиям», что мошенники опробовали новый способ обмана и стали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках. Чтобы добраться до всех денег клиента, мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, затем «стягивают» туда деньги с карт в других финорганизациях и разом выводят их.

Такая схема распространилась в последние несколько месяцев.

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