Мужчина погиб при опрокидывании машины в реку на Алтае

Один человек погиб при опрокидывании автомобиля в Республике Алтай. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на территории Усть-Коксинского района. По данным МВД, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2121», по пути в село Верх-Уймон не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась и упала в протоку реки Катунь, пишет altapress.ru.

Автомобилист скончался до приезда скорой помощи. Установлено, что у потерпевшего не было права управления транспортными средствами.

16 ноября в Мурманской области водитель потерял управление автобусом «ПАЗ», из-за чего транспортное средство опрокинулось на бок. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.