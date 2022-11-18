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Эрдоган отказался от участия в форуме в Канаде из-за нежелания слушать упреки США

Politico указала на отказ Эрдогана от участия в форуме в Галифаксе из-за нежелания слушать упреки США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган должен был принять участие в форуме по безопасности в канадском Галифаксе, но отказался от участия в программе, сославшись на необходимость сохранить сделку по зерну Украины, чтобы не слушать упреки от США. Об этом написала газета Politico в пятницу, 18 ноября, ссылаясь на двух сенаторов США.

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«Изначально он был в повестке дня вместе с несколькими другими турецкими официальными лицами», — сказала в интервью сенатор Джанна Шахин.

Другой сенатор, Джим Риш, как пишут авторы материла, отметил, что Эрдоган, вероятно, не хотел, чтобы американские законодатели «ругали его за то, что он задерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО».

До этого, 4 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Турции.

Днем ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция пока не выполнили всех условий Турции для их вступления в НАТО. Чавушоглу указал, что странам необходимо выполнить все требования подписанного 28 июня меморандума в области безопасности, в котором учтены беспокойства турецкой стороны.

В тот же день Йенс Столтенберг заявил о подходящем времени для принятия Швеции и Финляндии в альянс. Генсек блока отметил, что эти страны уже выполнили все необходимые условия, и рассказал о намерении обсудить данный вопрос с Эрдоганом.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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