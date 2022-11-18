На МКАД столкнулись шесть автомобилей

На внутренней стороне 1-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает столичный дептранс.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в Telegram-канале департамента.

В настоящий момент движение осуществляется по трем полосам из пяти.

13 ноября на внешней стороне 69-го км МКАД столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.