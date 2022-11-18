Курьезная попытка ограбления магазина в Воронеже попала на видео

В Воронеже мужчина похитил деньги в цветочном магазине, но, заметив камеру, вернул средства на место. Видеозапись произошедшего 18 ноября разместили местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как один молодой человек отвлекает продавца, в то время как второй заходит и крадет деньги из кассы. Мужчина уже направился к выходу, когда заметил камеру наблюдения. Немного подумав, воришка возвратил средства на место и ушел.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в Твери в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов с заявлением о краже 14 пачек кофе. Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 36-летний житель.