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В ГД предрекли сокращение военной помощи Киеву после падения ракет в Польше

Депутат Лебедев: Запад может сократить военную помощь Киеву после падения ракет в Польше
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Фото: REUTERS/Polska Policja
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После инцидента с упавшими на территории Польши ракетами Запад может сократить поставки вооружений Украине. Об этом 18 ноября заявил депутат Госдумы Евгений Лебедев.

«У многих членов НАТО появилось мнение, опасение, что украинские власти действительно нагнетают ситуацию, каждый раз любые события выдавая за агрессию России, и под это требуют всё больше и больше вооружений и, как правило, тяжелых», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По его мнению, теперь западные политики могут критически относиться к требованиям украинского лидера Владимира Зеленского поставлять оружие Киеву.

«Где-то уже публично появляются их мнения о том, что Зеленский это делает умышлено, что он нагнетает, что уже нужно заниматься не поставками оружия, а искать повод для переговоров. На этом фоне создается впечатление, что здравый смысл должен возобладать», — отметил Лебедев.

«У них не хватает сил и средств для обороны»
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Он добавил, что настроения, которые зарождаются в странах НАТО, могут подталкивать их к сокращению поставок оружия Украине и больше обращать внимание на собственные проблемы.

«Выводы какие-то делать рано, но первые проблески разума появились, будем надеяться», — заключил депутат.

Накануне обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Маккиннон со ссылкой на источник в НАТО сообщили, что страны Североатлантического альянса опасаются, что в связи с продолжительными поставками оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования.

Преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун предположил, что Зеленский обвинил Россию в ракетном инциденте в Польше, потому что боится лишиться поддержки Запада.

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Там пояснили, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Но Зеленский продолжает стоять на своем и утверждает, что это была не украинская ракета. Он потребовал доказательств того, что к взрыву привела работа ПВО Украины. Затем украинский лидер заявил, что уже не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

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