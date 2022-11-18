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Медведев назвал токсичной для США тему финансовой поддержки Украины

Зампред Совбеза Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Тема денег для Украины становится токсичной в США. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, конгрессмены требуют проверок, куда ушли все выделенные на Украину средства и куда пойдут вновь запрошенные президентом США Джо Байденом деньги.

«Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет всё сложнее и сложнее», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. По мнению зампреда Совбеза РФ, американцев просто «надули», так как из бюджета США в период экономического спада и роста цен перекачали «в неведомом направлении гигантские средства».

Медведев подчеркнул, что рано или поздно поддержка Вашингтоном Киева закончится, так как Соединенные Штаты «всегда бросали своих друзей».

16 ноября администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

27 октября бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США двигаются к финансовому кризису из-за помощи Украине. При этом, по его словам, финансовое положение самих Соединенных Штатов Америки не позволяет продолжать помогать Украине.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. Как в сентябре заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США фактически стали стороной конфликта на Украине, выделяя киевскому режиму деньги и оружие.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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