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Искусствовед назвал опасным сигналом приговор испортившему картину охраннику

Искусствовед Уваров назвал опасным сигналом оправдательный приговор охраннику «Ельцин-центра», пририсовавшему картине глаза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Оправдательный приговор в отношении бывшего охранника «Ельцин-центра» Александра Васильева, испортившего картину ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи, является опасным сигналом с точки зрения последствий для искусства. Такое мнение выразил кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров в пятницу, 18 ноября.

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Ранее в этот день суд суд отменил предыдущий приговор, оправдав Васильева.

Как предположил Уваров, у суда были некие формальные юридические основания, чтобы отменить решение суда предыдущей инстанции, — это виднее юристам. Но с точки зрения последствий для искусства это очень опасный сигнал: «Ты можешь совершить акт вандализма по отношению к произведению художника и быть полностью оправдан». И особенно тревожно это в контексте постоянных новостей о выходках экоактивистов на Западе, подчеркнул эксперт.

«И можно сколько угодно рассуждать о том, что у охранника было психическое заболевание и трудная судьба и сделал он это вообще якобы не нарочно, а экоактивисты борются за всё хорошее против всего плохого, но до тех пор, пока в обществе не будет четкого понимания, что произведение искусства должно быть неприкосновенно, и до тех пор, пока все не будут уверены, что любые покушения на произведения искусства повлекут суровое и неотвратимое наказание, инциденты разной степени травматичности будут случаться снова и снова», — указал обозреватель «Известий».

По его словам, пострадают в итоге зрители. Потому что та же картина Лепорской сейчас экспонируется на выставке под стеклом.

Искусствовед полагает, что ключевая ошибка, которую совершают многие люди, далекие от искусства, — относиться к произведению искусства как к обычной материальной ценности.

«Но ведь повреждение картины за несколько миллионов и, допустим, повреждение машины той же стоимости — совсем не одно и то же с точки зрения культуры, наследия человечества. Видимо, ни наше, ни зарубежное законодательство четко это не артикулирует (речь сейчас не об отдельных, особо ценных произведениях искусства, а вообще обо всех музейных объектах). Как видим, это упущение попросту опасно», — резюмировал Уваров.

Судья постановил оправдать Васильева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Мужчина ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на картине «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.

Руководство центра обратилось в полицию, но правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по причине отсутствия признаков состава преступления. Тогда Министерство культуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру.

В августе 2022 года мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил мужчине обязательные работы на срок 180 часов и принудительное лечение. Сам Васильев признал вину, рассказав, что никакого злого умысла не имел, а из-за случившегося его уволили и на работу нигде не берут. Также он отметил, что является инвалидом и лечится амбулаторно у психиатра.

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