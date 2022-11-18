Ветер до 24 м/с прогнозируют в Ростовской области

Синоптики прогнозируют усиление ветра до конца суток на территории Ростовской области. Непогода уже привела к аварийным ситуациям.

Порывы ветра и значительные осадки наблюдаются с утра 18 ноября. На площади 2-й Пятилетки в Ростове-на-Дону из-за ветра опрокинулся остановочный комплекс. На низменных участках улиц из-за дождя произошли подтопления, лужи практически полностью закрывают колеса автомобилей. Об этом сообщает RostovGazeta.

В регионе действует экстренное предупреждение. По данным метеорологов, мокрый снег, гололедица и ветер до 24 м/с ожидаются до конца суток 18 ноября. Комплекс неблагоприятных погодных явлений может привести к обрыву линий электропередачи, падению деревьев и рекламных баннеров. Жителям Ростовской области рекомендовано соблюдать осторожность.

19 ноября ветер немного утихнет, скорость порывов будет достигать 19 м/с. При этом в регионе ожидаются грозы и дожди.