На II Конгрессе молодых ученых пройдет Гостиная интеллектуального спорта

1–3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России.

Помимо насыщенной деловой программы, которая включает в себя около 100 мероприятий, на площадке конгресса будет работать Гостиная интеллектуального спорта. Го, шахматы и шашки уникальным образом сочетают в себе спортивную составляющую и азарт с тренировкой стратегического мышления, памяти и концентрации, поэтому закономерно, что они будут представлены на мероприятии для ведущих молодых умов страны.

Гостиная станет пространством для неформального общения ученых со всей страны. Участники конгресса смогут пройти обучающие мастер-классы, а также попробовать свои силы в турнирах по го и шахматам.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».

С подробной информацией о Конгрессе молодых ученых можно ознакомиться на официальном сайте: конгресс.наука.рф.