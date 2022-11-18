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Программа топовых дегустаций подготовлена к первому Российскому винодельческому форуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Программа топовых дегустаций подготовлена к первому Российскому винодельческому форуму. Мероприятие пройдет в Москве с 24 по 25 ноября. Все два дня форума в различных залах Radisson Collection Hotel, Moscow будут проходить тематические дегустации, которые также с полным правом можно будет считать и образовательными лекциями. В качестве спикеров на них выступят ведущие профи современной отечественной индустрии — вы сможете не просто попробовать вино, но и узнать, как, где, кем и зачем оно было создано. Образцы вина на каждой из дегустаций будут объединены общей темой. Возьмем на себя смелость порекомендовать некоторые из них.

24 ноября дегустацию под названием «21 год в гармонии с природой» проведет Марина Бюрнье, генеральный директор российско-швейцарского винодельческого дома «Бюрнье». В процессе дегустации вин из винограда урожая разных годов г-жа Бюрнье расскажет о традициях и особой философии хозяйства, а также об особенностях органического производства вина. Важность опыта «Бюрнье» еще и в том, что хозяйство одним из первых начало работать с автохтонным российским сортом «красностоп». Также 24 ноября пройдет дегустация, посвященная конкретным сортам винограда, — «рислингу» и «саперави». Об особенностях работы с ними на виноградниках Тамани расскажет Ванда Ботнарь, главный винодел ООО «Кубань-Вино».

Программа второго дня форума насыщена не менее интересными событиями, ключевым среди которых станет обзорная дегустация «Российское виноделие 2.0. Лучшие терруары России». Посвящена она будет коллекции «Большое русское вино» компании Simple, в которой собраны образцы от самых прогрессивных российских виноделов и хозяйств — все эти вина будут рассмотрены исходя из особенностей российских терруаров. Совершенно противоположным образом будет устроена дегустация «Особенности южнобережного терруара Ай-Даниль»: здесь история одного-единственного крымского виноградника, заложенного генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии Михаилом Семеновичем Воронцовым еще в 1826 году, будет показана через призму вин Château Côtes de Saint Daniel. Также в этот день вы сможете прикоснуться к набирающей обороты теме небольших авторских хозяйств, которые будут представлены такими молодыми виноделами, как Никита Абалихин, Ирина Богович, Андрюс Юцис, Рустам Бельмас и крымской винодельней Hills and Rocks.

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