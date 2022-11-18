Муж замглавы Херсонской области Губаревой сообщил о ее освобождении
Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу после задержания. Об этом 18 ноября заявил ее муж Павел Губарев.
«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 16 ноября, Губарев сообщил о пропаже супруги. В тот же день стало известно, что ее задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении.
Губареву назначили на должность замгубернатора Херсонской области в июле. До этого она была депутатом народного совета Донецкой Народной Республики и замглавы МИД ДНР.