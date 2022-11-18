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Муж замглавы Херсонской области Губаревой сообщил о ее освобождении

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Фото: commons.wikimedia.org/Gorlovka.Today
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Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу после задержания. Об этом 18 ноября заявил ее муж Павел Губарев.

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 16 ноября, Губарев сообщил о пропаже супруги. В тот же день стало известно, что ее задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении.

Губареву назначили на должность замгубернатора Херсонской области в июле. До этого она была депутатом народного совета Донецкой Народной Республики и замглавы МИД ДНР.

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