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В Госдуме заявили о троекратном доказательстве Киевом несостоятельности НАТО

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО, и сейчас наблюдается начало конца Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в пятницу, 18 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По словам Володина, первый пример этого — случай, когда в марте 2022 года над Черным морем украинской ракетой был сбит румынский истребитель.

В качестве второго примера спикер Госдумы привел инцидент, когда в том же марте украинский беспилотник взорвался на территории Хорватии. Володин подчеркнул, что старый БПЛА времен Советского Союза беспрепятственно пролетел с бомбой весом 120 кг через территорию стран НАТО — Румынию, Венгрию и Хорватию — и взорвался в Загребе.

«Представьте, что было, если бы Зеленский обладал ядерным оружием», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Еще одним доказательством несостоятельности НАТО Володин назвал ноябрьский инцидент с падением ракеты в Польше.

«Совершенно очевидно — это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — подчеркнул Володин.

В марте сообщалось, что истребитель МиГ-21 румынских ВВС был сбит над Черным морем зенитной ракетой ПВО Украины. Об этом тогда заявили власти Румынии.

Случай с беспилотником в Хорватии произошел также в марте. Сообщалось, что летательный аппарат упал в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Сообщалось, что беспилотник пролетел над воздушным пространством двух стран — членов НАТО (Венгрии и Румынии) со скоростью 700 км/ч на высоте 1300 м, будучи незамеченным системами ПВО. Позднее стало известно, что он нес авиабомбу массой 120 кг и содержал 40 кг взрывчатки.

Об инциденте с падением ракеты в Польше сообщалось 15 ноября. Две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Там пояснили, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как, в свою очередь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Но Зеленский продолжает стоять на своем и утверждает, что это была не украинская ракета. Он потребовал доказательств того, что к взрыву привела работа ПВО Украины. Затем украинский лидер заявил, что уже не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Постпред РФ при ООН, в свою очередь, заявил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО.

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