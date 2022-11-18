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Республиканцы заподозрили демократов в финансовых связях с Украиной

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Ряд членов палаты представителей США от Республиканской партии обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой предоставить информацию о возможных финансовых связях Демократической партии и властей Украины через недавно обанкротившуюся криптобиржу FTX.

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По словам республиканцев, в марте украинское правительство открыло совместно с FTX сайт для сбора пожертвований, после того как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву финансовую помощь.

«Хотя это партнерство преподносилось как способ помочь Украине обналичить пожертвования в криптовалюте для приобретения вооружений и гуманитарной помощи, у нас есть серьезные опасения, что украинское правительство могло инвестировать почти $66 млрд экономической помощи США в FTX для сохранения демократов у власти и дальнейшего получения средств», — цитирует текст документа телеканал Fox Business.

Конгрессмены пояснили, что гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был вторым по объему вложенных средств спонсором Демократической партии, уступая лишь миллиардеру Джорджу Соросу. Согласно информации Федеральной избирательной комиссии, для поддержки демократов в период промежуточных выборов Бэнкман-Фрид выделил практически $40 млн.

Представитель Госдепартамента сообщил телеканалу, что у ведомства «нет оснований полагать, что эти сообщения являются чем-то иным, кроме как чистой ложью и дезинформацией».

Ранее, 14 ноября, бывший американский офицер Скотт Беннетт заявил в беседе с «Известиями», что Демократическая партия США занималась отмыванием денег, якобы направленных на поддержку Украины, через криптовалютную биржу FTX. По мнению Беннетта, Киев не получил реальной пользы от помощи Вашингтона, вместо этого средства инвестировались в криптовалютную биржу FTX, которую впоследствии «ликвидировали», чтобы избежать финансовой отчетности.

Биржа FTX объявила о своем банкротстве на территории США 11 ноября. Согласно имеющимся данным, задолженность FTX в общей сумме составляет $8 млрд, а руководству так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

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