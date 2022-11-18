Валуев прокомментировал свою госпитализацию

Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев заявил, что с ним всё в порядке, после сообщений о его госпитализации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 18 ноября.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке, работаем», — написал он.

Он рассказал также, что намерен завтра работать — комментировать бои. «Как обычно, прокомментирую происходящее в ринге», — отметил депутат.

В же этот день помощник Валуева также сообщил, что с депутатом всё хорошо.

Ранее в пятницу сообщалось, что Николай Валуев был госпитализирован в одну из больниц Москвы в ночь на 18 ноября. По информации «Известий», он обратился к медикам самостоятельно около 23:00 в четверг. Причиной обращения к врачам явилась проблема с ногой, после осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице.

Николай Валуев впервые вышел на профессиональный боксерский ринг в октябре 1993 года. Последний профессиональный бой состоялся в 2010 году. За спортивную карьеру Валуев провел 53 поединка, проиграв всего два раза.

Кроме того, Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов, а с октября 2021 года занимает должность председателя комитета Госдумы по туризму.