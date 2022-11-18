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Рябков указал на противоположные позиции РФ и США в вопросах Украины

Замглавы МИД РФ Рябков: России не о чем говорить с США по вопросам вокруг Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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России не о чем говорить с США по Украине. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«По Украине с ними просто не о чем говорить», — сказал он журналистам.

По его словам, у России и США радикально противоположные позиции.

«Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть», — отметил Рябков.

10 ноябяря глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с РФ, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях. Он заявил, что США помогают Украине поставить себя в наилучшую позицию на поле боя.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

14 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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