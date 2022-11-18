В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят опасность перенаселения Земли

21 ноября в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Новый рубеж: к чему приведет рост численности населения Земли?».

Чем опасно перенаселение планеты? Грозит ли человечеству глобальный голод и нехватка ресурсов? Продолжится ли рост населения? Какими могут быть экономические последствия перенаселения?

Участники:

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития;

Альберт Бахтизин, директор Центрального экономико-математического института РАН;

Евгений Кузнецов, футуролог, эксперт в области стратегического управления, социально-политического и технологического прогнозирования;

Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.