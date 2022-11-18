В Роспотребнадзоре заявили о необходимости вакцинации из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

В Роспотребнадзоре предупредили о необходимости вакцинации из-за активизации эпидемического процесса по COVID-19, гриппу и другим ОРВИ. Об этом говорится на сайте ведомства в пятницу, 18 ноября.

По словам специалистов, эпидпроцесс по указанной группе инфекций активизировался, несмотря на незначительные показатели заболеваемости, сообщает НСН.

В этой связи важно пройти вакцинацию от гриппа, который представляет особую опасность для детей, пожилых, а также для пациентов с хроническими заболеваниями, пишет RT.

По данным ведомства, на сегодняшний день в России от гриппа привиты свыше 54,7 млн человек, что составляет 37,3% населения страны. Отмечается, что в 49 регионах завершили иммунизацию детей, пишет сайт kp.ru.

Роспотребнадзор подчеркнул, что штамм свиного гриппа A (H1N1), который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих пор несет значительную угрозу для здоровья людей, отмечает телеканал «360».

Ранее 18 ноября в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что ситуация по COVID-19 также характеризуется активизацией эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20 регионах, в том числе в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%).

По словам экспертов, симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи. Они включают повышенную температуру, кашель, боль в суставах, головную боль, упадок сил. Поставить точный диагноз и назначить курс лечения может только врач.

В августе Роспотребнадзор посоветовал уязвимым категориям граждан надевать маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Кроме того, нелишним будет использовать средства для дезинфекции рук, отмечает телеканал «Звезда».