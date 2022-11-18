Помощник Валуева прокомментировал сообщения о госпитализации депутата

Помощник депутата Госдумы Николая Валуева в пятницу, 18 ноября, прокомментировал сообщения о его госпитализации.

«С Николаем Сергеевичем действительно всё хорошо», — сказал он «Известиям».

Ранее в этот день сообщалось, что Валуев был госпитализирован в одну из больниц Москвы в ночь на 18 ноября. По информации «Известий», он обратился к медикам самостоятельно около 23:00 в четверг.

Причиной обращения к врачам явилась проблема с ногой, после осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице.

Николай Валуев впервые вышел на профессиональный боксерский ринг в октябре 1993 года. Последний профессиональный бой состоялся в 2010 году. За спортивную карьеру Валуев провел 53 поединка, проиграв всего два раза.

Кроме того, Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов, а с октября 2021 года занимает должность председателя комитета Госдумы по туризму.