Медведев напомнил Киеву, что США всегда бросали своих друзей

США всегда бросали своих друзей, это рано или произойдет и с Украиной. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что в последнее время тема финансирования Украины стала для Соединенных Штатов токсичной. По его словам, американские конгрессмены начали требовать проверок, куда уходят средства.

А после усиления республиканцев по итогам прошедших в США выборов, продолжать поддерживать Киев американским властям становится всё сложнее, считает Медведев.

«Делать это станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что Киев, осознавая изменение ситуации, утратил остатки реальности. «Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России», — отметил Медведев.

15 ноября сообщалось, что в конгрессе США призвали резко сократить поддержку Киева. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси. Он также призвал начать расследование по расходованию Киевом уже отправленных американской стороной средств.

Ранее, 11 ноября, бывшая помощница сенатора от американского штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон отметила, что власти США должны сократить объемы помощи, предоставляемой Украине, и направить ресурсы на потребности граждан страны.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, заявила о планах Вашингтона помочь Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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