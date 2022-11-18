Почта Деда Мороза откроется 18 ноября в Москве

В Москве 18 ноября заработает почта Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Для отправки писем известному русскому волшебнику подготовили 58 ящиков, которые разместят в 41 столичном парке. Узнать их можно по надписи «Московская усадьба Деда Мороза» и новогоднему оформлению. Сотрудники парков будут следить за тем, чтобы они не переполнялись, и вовремя вынимать корреспонденцию.

Забирать почту планируют каждую неделю. Доставкой посланий займутся снеговики-почтовики, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В мэрии напомнили, что на конверте или открытке должен быть обратный адрес отправителя и почтовый индекс, чтобы рисунки или стихотворения не остались без ответа.

Письмо Деду Морозу также можно отправить в отделениях «Почты России» и на сайте усадьбы, пишет RT.

Кроме того, новогодние почтовые ящики можно найти в досуговых центрах, детских кафе, торгово-развлекательных центрах и других местах города, которые часто посещают родители с детьми.

Отправить послание можно будет до 16 января 2023 года, уточняет «Москва 24».

Как напоминает сайт kp.ru, «Почта Деда Мороза» — это традиционная новогодняя акция, которая погружает в сказку и детей, и взрослых. Она пройдет в столице уже в пятый раз. В прошлом году в усадьбу Деда Мороза доставили более 63 тыс. писем: 54 тыс. бумажных и 9 тыс. электронных.

16 ноября мэр столицы Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в Москве на портале «Активный гражданин». Мэр столицы отметил, что городской бюджет получит в разы больше денег, если в городе пройдут праздничные мероприятия, чем сэкономит на отказе от них.