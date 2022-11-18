Эксперт раскрыл главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетой в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном инциденте в Польше, потому что боится лишиться поддержки Запада. Об этом 16 ноября заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

«Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украину поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности», — сказал он в эфире TV2.

По словам эксперта, Зеленский своими высказываниями «поставил на карту мировое доверие».

«Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее — по крайней мере до тех пор, пока не будут установлены факты. Я считаю, что на сей раз Запад всё сделал правильно», — заключил Стаун.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Там пояснили, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как, в свою очередь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Но Зеленский продолжает стоять на своем и утверждает, что это была не украинская ракета. Он потребовал доказательств того, что к взрыву привела работа ПВО Украины. Затем украинский лидер заявил, что уже не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Постпред РФ при ООН, в свою очередь, заявил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО.